Οργή στην Άγκυρα για την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό και συνάμα την εντονότατη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η απόφαση της Ουάσινγκτον να άρει πλήρως το υφιστάμενο εδώ και 35 χρόνια- από το 1987-, εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο.

Ως γνωστόν, το 2020 επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, είχε ληφθεί απόφαση από την Αμερικάνική κυβέρνηση για τη μερική άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, ενώ με τη σημερινή απόφαση του State Department, αίρεται εξολοκλήρου.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, από το οποίο εκδόθηκε ανακοίνωση καταδίκης της απόφασης των ΗΠΑ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Καταδικάζουμε έντονα την επέκταση του εύρους εφαρμογής της απόφασης που ελήφθη από τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2020 να άρει το εμπάργκο προς την Ελληνοκυπριακή Κυβέρνηση», τονίζεται αρχικά στην ανακοίνωση που συνεχίζει σε ανάλογο ύφος, ως εξής.

«Η απόφαση αυτή, που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας προς τις δύο πλευρές στο νησί και η οποία θα εντείνει περαιτέρω την αδιαλλαξία της ελληνοκυπριακής πλευράς, θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού ζητήματος και θα οδηγήσει σε μια κούρσα όπλων στο νησί, βλάπτοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Η Άγκυρα ζήτησε από τις ΗΠΑ «να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή και να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στις δύο πλευρές στο νησί».

«Η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα πρέπει να επαναβεβαιώσει την κυρίαρχη ισότητα και το ίδιο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με τις συμφωνίες του 1959-60, και να ενεργήσει ανάλογα», σημείωσε στη συνέχεια το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, βάσει των νομικών και ιστορικών ευθυνών της, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τα απαραίτητα βήματα για την ύπαρξη, την ασφάλεια και τη γαλήνη των Τουρκοκυπρίων με κάθε μέσο», κατέληξε η ανακοίνωση.

Η Κύπρος χαιρετίζει την υπέρ της απόφαση του State Department

Με αναρτήσεις στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών χαιρετίζουν την απόφαση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο.

«Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο», αναφέρει ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και επισημαίνει: «Πρόκειται για μια απόφαση - ορόσημο, η οποία αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας».

It is with great satisfaction that I welcome the announcement by 🇺🇸 @StateDept on the complete lifting of the U.S. arms embargo on Cyprus🇨🇾. This is a landmark decision, reflecting the burgeoning strategic relationship between the two countries, including in the area of security.