Οργή του Ερντογάν για αγγελία του Reuters

Μία αγγελία του Reuters για τη θέση εργασίας του αναπληρωτή διευθυντή του γραφείου του στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσε την οργή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η αγγελία αναφέρει τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος για να διεκδικήσει τη θέση, αλλά παράλληλα ασκεί κριτική στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας από τον πρόεδρο της Τουρκίας.

«Αναζητούμε έναν δυναμικό και έμπειρο δημοσιογράφο που θα βοηθήσει να ηγηθεί μίας ειδησεογραφικής ατζέντας από την Τουρκία, χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μία περιφερειακή δύναμη με τεράστια επιρροή στην ευρωπαϊκή και μεσανατολική ασφάλεια. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταμόρφωσε την Τουρκία κατά τις δύο δεκαετίες της εξουσίας του, απομακρύνοντάς την από τις σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις και μετατρέποντάς την σε μια διεκδικητική διπλωματική και στρατιωτική παρουσία σε περιοχές που εκτείνονται από τον Νότιο Καύκασο έως τη Βόρεια Αφρική.

»Χρειαζόμαστε κάποιον με ισχυρές δεξιότητες γραφής και σύνταξης ρεπορτάζ που να μπορεί να προσφέρει ρεπορτάζ σε βάθος και ταυτόχρονα να υποστηρίζει την υψηλών επιδόσεων δημοσιογραφική μας ομάδα που καλύπτει μία κρίσιμη καμπή της εξουσίας του Ερντογάν -με τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και την πληγωμένη λίρα να απειλούν συνδυαστικά την υποψηφιότητά του για επανεκλογή τους επόμενους μήνες.

»Η Τουρκία είναι μία από τις σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως. Η οικονομία, η πολιτική, η διπλωματία και οι στρατιωτικές επεμβάσεις της, παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον για τους πελάτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για τους αναγνώστες στις δικές μας ψηφιακές πλατφόρμες.

»Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι ένας ισχυρός δημοσιογράφος και συγγραφέας με μάτι για μια συναρπαστική αφήγηση και ικανότητα να διαπερνά μία συχνά συγκεχυμένη εικόνα για να αφηγείται μία καλά πλαισιωμένη και ισορροπημένη ιστορία, αποτυπώνοντας την πολιτική και οικονομική σημασία των γεγονότων και τις διεθνείς προεκτάσεις τους. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου θα συνεργάζεται επίσης με τους ρεπόρτερ μας στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη για την εκπόνηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών και ερευνητικών ιστοριών μεγαλύτερης διάρκειας» αναφέρει η αγγελία.

Η αντίδραση της Τουρκίας

O επικεφαλής επικοινωνίας της προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν απάντησε, σύμφωνα με την «Sabah», ότι «το Reuters φαίνεται να απομακρύνεται από τα γεγονότα και αντ' αυτού να χρησιμοποιεί μία μεροληπτική οπτική γωνία για το τι συνέβη στις "σύγχρονες κοσμικές παραδόσεις" στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του προέδρου Ερντογάν. Αυτές οι δηλώσεις θα είχαν νόημα μόνο σε ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο».

Το Trt World «τρολάρει» την αγγελία του Reuters

O τουρκικός αγγλόφωνος τηλεοπτικός σταθμός TRT World δημοσίευσε μια δική του αγγελία απασχόλησης για έναν ανταποκριτή με έδρα το Λονδίνο, χρησιμοποιώντας παρόμοια διατύπωση και τόνο με αυτόν του Reuters.

H αγγελία ξεκινάει μιλώντας για την πολιτική αστάθεια και τα οικονομικά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να κυβερνάται από έναν μονάρχη τον 21ο αιώνα. Παράλληλα, η αγγελία υπογραμμίζει την «αποτυχία διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε προκλήσεις όπως ο κορωνοϊός, το Brexit και οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, που άφησαν τη Βρετανία σε πολιτική αναταραχή. Οι βραχύβιες κυβερνήσεις έθεσαν το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου εν αμφιβόλω, απομακρύνοντάς το από την Ευρώπη».

Turkish public broadcaster TRT World responds to Reuters job ad for Turkey Deputy Bureau Chief that criticised Erdogan and Turkey in kind by releasing a similar ad for UK



Trolling pic.twitter.com/D2iemkGqlI