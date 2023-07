Οργιώδες παρασκήνιο πίσω από το «Ναι» του Ερντογάν

«Υπάρχει μια ιστορία, που ξεκινά πριν από δύο εβδομάδες, σχετικά με την εισαγωγή του όρου της ΕΕ στη συνομιλία Τουρκίας - ΝΑΤΟ» σχολιάζει η δημοσιογράφος της Gazete Pencere, Νουράι Μπαμπατζάν, που έγραψε για το παρασκήνιο πίσω από την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου από τον πρόεδρο του ΑΚΡ.

Σύμφωνα με το δημοσιογραφικό παρασκήνιο, ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και ο νέος διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (MIT), Ιμραχίμ Καλίν, φαίνεται να ήταν οι παράγοντες που έπεισαν τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει το αποφασιστικό βήμα και να θέσει τον όρο της συνέχισης της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε χθες στο Twitter: «Με χαρά ανακοινώνω ότι μετά τη συνάντηση που φιλοξένησα μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του πρωθυπουργού της Σουηδίας, ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το πρωτόκολλο εισδοχής στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το ταχύτερο δυνατό («As Soon As Possible» είναι η διατύπωση του γγ του ΝΑΤΟ) και να διασφαλίσει την επικύρωση. Είναι ένα ιστορικό βήμα που κάνει το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό και πιο ασφαλές».

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba