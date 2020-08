Οργισμένη η Άγκυρα για τη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου

Με μια οργισμένη ανακοίνωση αντέδρασε η Άγκυρα στην είδηση της οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, κάνοντας λόγο για μια «ανύπαρκτη συμφωνία».

«Για εμάς η συμφωνία είναι ανύπαρκτη» αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, και συμπληρώνει:

«Δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Για την Τουρκία είναι ανύπαρκτη η δήθεν συμφωνία καθορισμού συνόρων που ανακοινώθηκε πως υπεγράφη σήμερα. Αυτή η άποψή μας θα γίνει και στο μέτωπο και στο τραπέζι».

Όπως αναφέρει το Reuters, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο που συμφώνησαν Ελλάδα και Αίγυπτος βρίσκεται ενός της τουρκικής υφαλκρηπίδας, βάσει της πρώτης αντίδρασης της Τουρκίας.

Μάλιστα, το υπουργείο χαρακτηρίζει επίσης τη συμφωνία άκυρη και κενή περιεχομένου, προσθέτοντας ότι «παραβιάζει τα θαλάσσια δικαιώματα της Λιβύης».

Την ίδια ώρα, το τουρκικό ΥΠΕΞ αφήνει αιχμές για την Αίγυπτο λέγοντας: «Η Αίγυπτος που απεμπόλησε περιοχή 11.500 τετρ. Χιλιομέτρων με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Δικοίκηση το 2003 τώρα με την δήθεν συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα χάνει περιοχές θαλάσσιες ευθύνης. Με τη συμφωνία αυτή επιχειρείται να σφετεριστούν και τα δικαιώματα της Λιβύης».

Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο ΕΗΑ, «οι δύο χώρες δεν μοιράζονται θαλάσσια σύνορα», συνεπώς η συμφωνία θεωρείται «άκυρη» με βάση όσα υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο.

BREAKING: Turkish Foreign Ministry says Egypt-Greece maritime deal is 'invalid' as two countries share no maritime borders. — EHA News (@eha_news) August 6, 2020

Με NAVTEX απαντά η Τουρκία στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου

Δεν άφησε να πέσει κάτω η σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση θαλάσσιας ζώνης η Τουρκία εκδίδοντας νέα Navtex, λίγα λεπτά αργότερα.

Συγκεκριμένα μέσω της νέας Navtex η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσιο χώρο για την πραγματοποίηση άσκησης με πραγματικά πυρά ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, για τις 10 και 11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.