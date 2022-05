Οσμάν Καβαλά: Ασκήθηκε πολιτική πίεση στο δικαστήριο για την καταδίκη του

Ο Τούρκος μαικήνας Οσμάν Καβαλά, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να ανατρέψει την κυβέρνηση της χώρας χρηματοδοτώντας τις διαδηλώσεις του 2013, δήλωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη κατά παράβαση των νομικών κανόνων και αντικατοπτρίζει την πολιτική πίεση που του ασκήθηκε.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι δυτικοί σύμμαχοι της Άγκυρας, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν ζητήσει από την Τουρκία να αφήσει ελεύθερο τον Καβάλα.

«Η απόφαση είναι αυθαίρετη και ελήφθη κατά παράβαση των νομικών κανόνων υπό πολιτική πίεση», επεσήμανε ο ίδιος ο Τούρκος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος.

Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Γερμανία, θεωρούν την καταδίκη του Καβαλά ως απόπειρα της κυβέρνησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να φιμώσει τους αντιφρονούντες.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους, ότι η Δύση ασχολήθηκε με την καταδίκη του Καβαλά επειδή χρηματοδοτούσε και «χρησιμοποιούσε» τον ακτιβιστή.

«Η Άγκυρα κατανοεί τις αντιδράσεις για την καταδίκη Καβαλά. Ο άνθρωπος που χρηματοδοτούσαν και χρησιμοποιούσαν πήγε στη φυλακή» επεσήμανε ο Τσαβούσογλου.

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον Καβαλά Τζορτζ «Σόρος της Τουρκίας», συγκρίνοντάς τον με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο ουγγρικής καταγωγής και εκτίμησε ότι ήταν ο διοργανωτής των διαδηλώσεων του 2013 στο πάρκο Γκεζί.

Ο Καβαλά αρνείται ότι οργάνωσε τις διαδηλώσεις αυτές και ότι χρηματοδοτείται από τον Σόρος. Οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν ξεκινήσει από μια διαμαρτυρία για το πάρκο Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη και μετατράπηκαν σε ένα πανεθνικό αντικυβερνητικό κίνημα.

«Υπήρξαν απόπειρες να δικαιολογηθεί η απόφαση του δικαστηρίου με δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες με στηρίζει ο Σόρος. Είναι ξεκάθαρο γεγονός ότι δεν διοργάνωσα τις διαδηλώσεις στο Γκεζί», ανέφερε ο Καβαλά στην ανακοίνωσή του.

«Είναι μάταιο να συνδέουν τον Σόρος ή οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα με το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βγήκαν στους δρόμους κατά των αντιδημοκρατικών πρακτικών, με μια αίσθηση δικαιοσύνης, ζητώντας ελευθερία», πρόσθεσε.

«Η δίκη για το Γκεζί αποκάλυψε την κατάσταση του δικαστικού συστήματος, φέροντας ακόμη περισσότερο στο φως τον μεγάλο κίνδυνο, που αποτελεί για τους συμπολίτες μου η χειραγώγησή του με αυτούς τους όρους», κατέληξε ο Καβαλά.

