Ένα βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι του Τζό Μπάιντεν, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ, κατά την πρόσφατή επίσκεψή τους στις περιοχές του Κεντάκι που έχουν πληγεί από καταστροφικές πλημμύρες τα τελευταία 24ωρα, κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το δημοσίευσε ο Independent, και σ’ αυτό διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος που μόλις έχει αποβιβαστεί από ελικόπτερο, να προσπαθεί ανεπιτυχώς να φορέσει το σακάκι του.

Μάλιστα οι συνεχείς προσπάθειες του, δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, και η σύζυγος του σπεύδει να τον βοηθήσει. Το σακάκι τελικά το φόρεσε, όμως αμέσως μετά του έπεσαν τα γυαλιά ηλίου που φορούσε.

Όταν δεν σε θέλει, γίνεσαι... θέαμα στο διαδίκτυο, ακόμη κι αν είσαι ο πλανητάρχης...

Joe Biden gets stuck in his jacket and drops his aviators pic.twitter.com/qsFtAlMfBK