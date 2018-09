Όταν η Nike κάνει τάκλιν στον Τραμπ

Ο Colin Kaepernick θεωρείται το παλιόπαιδο του αμερικανικού football. Ο αλητάκος δηλαδή που ξεσηκώνει μεν τις κερκίδες, αλλά προκαλεί την απέχθεια ή ενδεχομένως τον φόβο στους «καλούς Σαμαρείτες» του αμερικανικού προτεσταντισμού. Αυτή την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, του ατόμου δηλαδή που ρίχνει ξύλο στα γήπεδα για να πιάσει τη μπάλα και να κάνει touch down στο αντίπαλο τέρμα, το άτομο που προκαλεί τα χρηστά ήθη των αμερικάνων μικροαστών στα καλοβολεμένα προάστια των μητροπόλεων διάλεξε η Nike ως κεντρική perssona για το διαφημιστικό της μπαράζ για το 2018-2019. Με μία διαφορά. Δεν ήταν απλώς μια προκλητική επιλογή. Ήταν και μία πολιτική επιλογή.Αμέσως μετά την ορκωμοσία του αμερικανού προέδρου ο νεαρός Colin Kaepernick ενώ οι συνάδελφοί του ήταν παρατεταγμένοι στο κέντρο του γηπέδου για την παραδοσιακή ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου κι ενώ όλοι ήταν σε στάση προσοχής με το δεξί χέρι στην καρδιά, αυτός γονάτισε και έσκυψε το κεφάλι. Η Αμερική συνταράχθηκε από την εικόνα.Είχαν προηγηθεί κατά την προηγούμενη περίοδο και συνεχίστηκαν μετά όλα αυτά τα γεγονότα με την κακοποίηση των αφροαμερικανών στις πόλεις της Αμερικής και την απρόκλητη αστυνομική βία. Ήταν και το κίνημα των γυναικών, ήταν και το κίνημα υπέρ των αμβλώσεων και ήταν και το κίνημα, το βασικότερο ίσως από όλα, κατά της φάμπρικας των Fake News που είχε αναλάβει ως εργολαβία το κατεστήμενο των αμερικανών Ευαγγελιστών πριν και μετά την καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ.Η πολυεθνική εταιρεία διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο ως επίκεντρο της διαφημιστικής της καμπάνιας με το σύνθημα «Believe in something. Even if it means sacrificing everything» - «Να πιστεύεις σε κάτι. Ακόμη και εάν σημαίνει πως θα θυσιάσεις τα πάντα». Όχι τυχαία επιλογή, καθώς ο footballer με την επιλογή του δείχνει να κάνει πράξη το συγκεκριμένο μοτό.Πολλοί Αμερικάνοι προχώρησαν σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της NIKE, άλλοι έκαψαν δημόσια τα... παπούτσια τους και ο Πρόεδρος τους τα επικρότησε αυτά με ένα τιτίβισμα στις 5 Σεπτεμβρίου:αναφέρει ο πρόεδρος.Ο δήμαρχος μιας πόλης της Λουιζιάνα μάλιστα ανήγαγε το μποϊκοτάζ των φανατικών υποστηρικτών του Τραμπ σε επίσημη κυβερνητική πρακτική: Απαγόρευσε στους υπεύθυνους των δημόσιων πάρκων και χώρων αναψυχής να κλείνουν συμφωνίες και να χρησιμοποιούνται εκεί προϊόντα της Nike!Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως από όλα αυτά;Από άποψης εσόδων και επιτυχίας της διαφημιστικής καμπάνιας, τα στελέχη της εταιρείας γιορτάζουν την επιλογή τους. Παρά το μποϊκοτάζ και τη μερίδα του κοινού που έχασαν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι πωλήσεις προϊόντων της Nike έχουν αυξηθεί κατά 31% την τελευταία εβδομάδα! Ίσως το πρόσωπο της καμπάνιας να ενέπνευσε ενεργά την άλλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού...Κι έτσι η Nike κέρδισε. Όταν η διαφήμιση αποφασίζει να κάνει πολιτική και τα καταφέρνει...