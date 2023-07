Όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει κέφια: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ γίνονται στρατηλάτες - «Ναπολέων» ο Μακρόν, αρχαίος πολεμιστής ο Μητσοτάκης

Ένα βίντεο που απεικονίζει τους ηγέτες των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ ως... στρατηλάτες έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «μεταμόρφωσή» τους έγινε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και σε μερικές από τις πιο «επιτυχημένες» μεταμφιέσεις ξεχωρίζουν ο Εμανουέλ Μακρόν ως Ναπολέων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχαίος πολεμιστής με... τανκ.

Παράλληλα αναφέρεται η χρονολογία εισδοχής της κάθε χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Alright, I've messed up by not including the newest #NATO member. Here's the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN