Όταν ο Π.Ο.Υ. γίνεται το εξιλαστήριο θύμα του Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με 400 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τη χρηματοδότηση του παγκόσμιου αυτού θεσμού σηματοδοτεί και τον οικονομικό στραγγαλισμό του ΠΟΥ σε μία μάλιστα εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την κατάσταση της συλλογικής δημόσιας υγείας στον πλανήτη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus παρότρυνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην πολιτικοποιεί την υπόθεση Covid-19 με την απειλή να διακόψει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ υλοποίησε την απειλή του χωρίς να κρύψει την απέχθεια που τρέφει για τους παγκόσμιους θεσμούς και τους διεθνείς οργανισμούς.

Σχήμα οξύμωρο όμως, διότι οι ΗΠΑ είναι η χώρα που επλήγη περισσότερο από τον κορωνοϊό και ήδη μετρά δυστυχώς περισσότερα από 600.000 κρούσματα και 25.757 νεκρούς, εκ των οποίων 2.228 μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό από τότε που ξέσπασε η πανδημία, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές καταγραφές που συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Είναι προφανές πως η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ καθοδηγείται από δύο στοιχεία:

1. Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί πάση θυσία και με οποιοδήποτε τίμημα την επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας και άρα την όσο το δυνατόν νωρίτερα άρση των απαγορεύσεων λόγω πανδημίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η «βιασύνη» του Ντόναλντ Τραμπ τον φέρνει άμεσα αντιμέτωπο με πολλούς κυβερνήτες Πολιτειών -ιδιαιτέρως με τον κυβερνήτη Κουόμο της Νέας Υόρκης-, οι οποίοι δεν επιθυμούν να θυσιάσουν τη δημόσια υγεία των Πολιτειών τους στο όνομα μίας εσπευσμένης και χωρίς σχεδιασμό επανεκκίνησης της οικονομίας για προεκλογικούς λόγους.

Μάλιστα το 24ωρο που μας πέρασε ο κυβερνήτης Κουόμο ήρθε σε απευθείας σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε βασιλιά στις ΗΠΑ, αλλά δημοκρατικούς θεσμούς και εκλέγουμε πρόεδρο. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ούτε τη θεσμική αρμοδιότητα ούτε τη συνταγματική δυνατότητα να επιβάλει τις επιθυμίες του στις Πολιτείες».

Η δήλωση αυτή του κυβερνήτη Κουόμο ήρθε μετά τη δημόσια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των Δημοκρατικών κυβερνητών διαφόρων Πολιτειών των ΗΠΑ.

2. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιρρίψει όλες τις ευθύνες στον ΠΟΥ έρχεται τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποιεί τις ανησυχίες του για ενδεχόμενη αναζωπύρωση -και μάλιστα σε δολοφονική μορφή- του Covid-19. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ως προς ενδεχόμενες βιαστικές κινήσεις των κρατών να επαναφέρουν εσπευσμένως και χωρίς σχεδιασμό την αποκαλούμενη οικονομική κανονικότητα. Επισημαίνεται δε ότι τα δύο τελευταία 24ωρα το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και οι ερευνητές του επιμένουν πως τα περιοριστικά μέτρα ενδεχομένως να πρέπει να διατηρηθούν κατά περιόδους και μέχρι το 2022.

Είναι προφανές, λοιπόν, πως ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, μετά το απόλυτο φιάσκο της διαχείρισης των πρώιμων σταδίων της πανδημίας στις ΗΠΑ, προσπαθούν να αποφύγουν τις επιπτώσεις που θα είχε στην προεκλογική εκστρατεία του σημερινού προέδρου μία πιθανή, αλλά και ορατή επιβάρυνση του οικονομικού κλίματος και κυρίως της ανεργίας, όταν σε 6 μήνες διεξάγονται προεδρικές εκλογές στη χώρα.

Η απίστευτη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Μόλις πριν από 24 ώρες ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τον IRS πως στις επιταγές που εκδίδονται και τις οποίες θα λάβουν οι Αμερικανοί πολίτες ως χρηματική βοήθεια ύψους 1.200 δολαρίων κατά μέσο όρο, για να αντεπεξέλθουν στις πρώτες ανάγκες που δημιουργούνται από τα απαγορευτικά μέτρα λόγω κορωνοϊού, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η δική του υπογραφή κάτω δεξιά στα checks που τυπώνονται από την αρμόδια δημόσια αρχή (Treasury).

Η πρωτοφανής αυτή απαίτηση έχει προφανώς προεκλογικό άρωμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φιγουράρει φαρδιά πλατιά η υπογραφή του στα εκατομμύρια των επιταγών που θα εκδοθούν, κάτω ακριβώς από την υπογραφή της αρμόδιας αρχής, που μόνον αυτή έχει το δικαίωμα έκδοσης τέτοιων επιταγών κατά τους νόμους και το Σύνταγμα των ΗΠΑ και που είναι το Treasury. Ήδη έχει ξεσπάσει σάλος στις ΗΠΑ με την πρωτοφανή αυτή απαίτηση του Λευκού Οίκου, δεδομένου ότι η εκτύπωση των επιταγών αυτών με την επιπρόσθετη υπογραφή του Τραμπ θα καθυστερήσει για αρκετές ημέρες την αποστολή των χρημάτων στους Αμερικανούς πολίτες-δικαιούχους.

Ο Λευκός Οίκος χρειάζεται εξιλαστήρια θύματα

Μόλις πριν από τρία 24ωρα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτήσεών του στο Twitter άφησε να εννοηθεί πως σχεδιάζει την αποπομπή του πασίγνωστου Αμερικανού λοιμωξιολόγου Τόνι Φάουτσι, ο οποίος έχει υπηρετήσει μέχρι στιγμής έξι διαφορετικούς Αμερικανούς προέδρους ως σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί θεμάτων δημόσιας υγείας.

Η τακτική αυτή του Ντόναλντ Τραμπ έχει ως αφετηρία την αρνητική τοποθέτηση του επιστήμονα απέναντι στην εμμονική προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να διαφημίσει και να προωθήσει φάρμακο με βάση τη χλωροκίνη ως πανάκεια για την αντιμετώπιση του Covid-19. Ο Τόνι Φάουτσι απαντώντας σε δημοσιογράφους είχε προ εβδομάδας ξεκαθαρίσει πως οι κλινικές έρευνες δεν έχουν καταδείξει μέχρι στιγμής την αποτελεσματικότητα αυτού του σκευάσματος, το οποίο ως γνωστόν χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κατά την ελονοσίας.

Μετά την προφανώς αδιέξοδη και αναποτελεσματική πολιτική του Λευκού Οίκου έναντι της πανδημίας και τις μνημειώδεις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην αντιμετώπιση του ιού από τις αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες, τις ομοσπονδιακές αρχές, ακόμα και από το Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να φορτώσει με το βάρος των ευθυνών τρίτους παράγοντες για να αποφύγει προσωπική προεκλογική επιβάρυνση. Σε αυτόν τον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και η «βόμβα» του Λευκού Οίκου περί διακοπής χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Κεραυνοί του Bill Gates κατά Τραμπ

«Διακόπτοντας τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεσούσης της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης είναι όσο επικίνδυνο όσο ακριβώς ακούγεται. Η δουλειά τους στον ΠΟΥ συνίσταται στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του Covid-19 και, αν αυτή η εργασία διακοπεί, κανένας άλλος θεσμός και οργάνωση δεν θα είναι σε θέση να τους αντικαταστήσουν. Ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ περισσότερο παρά ποτέ».

