Ουάσινγκτον: Συναγερμός εξαιτίας απειλών για βόμβες σε σχολεία της πόλης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσιγκτον, μετά από μπαράζ τηλεφωνικών απειλών για βόμβες σε διάφορα σχολεία της πόλης.

Τα σχολεία ήδη εκκενώνονται από τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν σπεύσει στα συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή έξοδο των μαθητών και των καθηγητών τους από τα κτίρια.

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον (MPD) γνωστοποίησε ότι πολλά σχολεία στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ εκκενώθηκαν λόγω απειλών για βόμβες.

MPD is responding to multiple bomb threats around the District including DCPS and DC Charter Schools. Schools are currently being evacuated. Investigations are ongoing.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) February 9, 2022