Ουγκάντα-επίθεση σε σχολείο: Στους 41 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε σχολείο της δυτικής Ουγκάντας ανήλθε σε τουλάχιστον 41 από 25 που ήταν ο τελευταίος απολογισμός που είχε δοθεί από την αστυνομία, όπως ανέφεραν σήμερα μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας.

At least 41 people dead after IS-linked attack on Uganda school https://t.co/4l2Gz9RTDN — Rosie Pinhorn (@butterflytongue) June 17, 2023

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε στη σελίδα του στο Twitter ότι οι νεκροί είναι 41 ενώ η κρατική εφημερίδα New Vision κάνει λόγο για 42.

Today was indeed a bad day for kasese people and Uganda at large . The innocent souls just dieing like that . Ai mukama abahe ekihuro ekitahwaho aba mulikire ne kyererzi ekyo musana ogutara abahumuze omu businge Amina pic.twitter.com/XZEApoBUa5 — katusiime Sharon (@katusiimeShar13) June 17, 2023

Η αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι για την επίθεση ευθύονται ένοπλοι με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί είναι 25.

Η επίθεση είχε στόχο σχολείο στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Uganda'da okulda katliam! En az 41 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/2mhRwAc1q2 pic.twitter.com/m2u8mV65WY — enBursa (@enBursaHaber) June 17, 2023

Οι αρχές ανέφεραν ότι μέλη της οργάνωσης ανταρτών Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) που έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος απήγαγαν ανθρώπους αλλά δεν αναφέρθηκαν σε αριθμό.

UGANDA:



43 Children has been killed during the Kasese mass murder.



It is said ADF is behind it.



Praying for Uganda 🙏🏾 pic.twitter.com/cJ5kkUtcRy — Robert Cyubahiro McKenna (@RobCyubahiro) June 17, 2023

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λιουμπιρίρα, στη δυτική μεθοριακή πόλη Μποντούε, αργά το βράδυ χθες Παρασκευή, πυρπολώντας έναν κοιτώνα και κλέβοντας τρόφιμα, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαθητές/μαθήτριες του σχολείου.

🇺🇬 #Uganda'da bir okula düzenlenen terör saldırısında en az 25 kişi öldü. 8 kişi ağır yaralanırken çok sayıda öğrenci de kaçırıldı. pic.twitter.com/W2JkpOx8Js — Middle East News (@MiddleastN) June 17, 2023

Οι επιτιθέμενοι διέφυγαν προς το Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα στη ΛΔ του Κονγκό, πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι ADF εξεγέρθηκαν εναντίον του προέδρου Γιουέρι Μουσεβένι τη δεκαετία του 1990 αρχικά από βάση στα όρη Ρουενζόρι.

Η οργάνωση ηττήθηκε από τον στρατό της Ουγκάντας κατάλοιπά της όμως διέφυγαν στην άλλη πλευρά των συνόρων στην αχανή ζούγκλα του ανατολικού Κονγκό απ΄όπου διενεργούν έκτοτε επιθέσεις σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους τόσο στο Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα.

Τον Απρίλιο, οι ADF επιτέθηκαν σε χωριό στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

