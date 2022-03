Ουκρανοί οχυρώνουν την Οδησσό ακούγοντας Bon Jovi

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την Ουκρανία, το οποίο δείχνει πολίτες να οχυρώνουν την Οδησσό υπό τη μουσική υπόκρουση των Bon Jovi.

Στα εν λόγω πλάνα, παιδιά, έφηβοι και ηλικιωμένοι σκάβουν στην παραλία, γεμίζουν σακιά με άμμο και τα μεταφέρουν στα σημεία της πόλης που υπάρχει ανάγκη ώστε να στηθούν οδοφράγματα ενόψει πιθανής προέλασης των ρωσικών δυνάμεων. Ένας νεαρός με ντραμς εμψυχώνει τους πολίτες, ενώ παίζει στη διαπασών το τραγούδι των Bon Jovi «Ιt's my life».

This is for the ones who stood their ground...

