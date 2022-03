Ουκρανία: Άνδρας παρηγορεί σκύλο που παρέλυσε από τον φόβο λόγω των βομβαρδισμών

Το γύρο του διαδικτύου κάνει μια συγκινητική φωτογραφία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας και δείχνει έναν άνδρα στο Ιρπίν ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει έναν «παραλυμένο από φόβο» σκύλο που στέκεται στη μέση του δρόμου, λόγω των βομβαρδισμών.

Το Ιρπίν, μια συνοικία στα περίχωρα του Κιέβου, έχει γίνει στόχος των ρωσικών δυνάμεων ουκ ολίγες φορές, κατά τη διάρκεια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η φωτογραφία ανήκει στον ανταποκριτή και φωτορεπόρτερ των Los Angeles Times, Marcus Yam. Τραβήχτηκε την 18η μέρα της Ρωσικής εισβολής και σε αυτή πρωταγωνιστούν ο Αντρέι Κούλικ και ο φοβισμένος σκύλος.

Σύμφωνα με τη λεζάντα του δημοσιεύματος, ο άνδρας «προσπαθεί να παρηγορήσει έναν σκύλο που αρνήθηκε να μετακινηθεί μετά τον βομβαρδισμό μιας γειτονιάς στο Ιρπίν της Ουκρανίας την Κυριακή».

A man is trying to help his paralyzed by fear dog which refuses to go further after shelling.



