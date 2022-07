Ουκρανία: Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Βινίτσια με 12 νεκρούς

Τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν το κέντρο της πόλης Βινίτσια, στην κεντρική Ουκρανία, σκοτώνοντας δώδεκα ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί και τραυματίζοντας άλλους 25, ανέφερε την Πέμπτη η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ίχορ Κλιμένκο, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, δήλωσε πως οι πύραυλοι έπληξαν ένα συγκρότημα γραφείων και γειτονικά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, προκαλώντας το ξέσπασμα μεγάλης πυρκαγιάς που επεκτάθηκε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων με αποτέλεσμα οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες.

«Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί», έγραψε ο Ουκρανός προέδρος Βολοντίμρ Ζελένσι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. «Τι είναι αυτό, αν όχι μια ανοικτή τρομοκρατική ενέργεια;»

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε αμέσως τις πληροφορίες από τη Βινίτσια. Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

russia attacked civil objects in Vinitsia! 8 people is dead! russia must be canceled and every russian is guilty! #RussiaTerroristState pic.twitter.com/mtr8kz6gw4

12 people dead in Vinnytsia after russian missile strike at the city centre, among them is a little child#Russiaisaterroriststate pic.twitter.com/BfqDqtBwAW