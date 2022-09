Ουκρανία: Στο γκαράζ του δολοφονήθηκε αναπληρωτής διοικητής και η σύζυγός του

Στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Μπερντιάσκ δολοφονήθηκε ο αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης της πόλης Όλεγκ Μπόικο και η σύζυγός του Λουντμίλα, γράφει η εφημερίδα Novayagazeta.Europe, επικαλούμενη ανακοίνωση του μέλους της φιλορωσικής διοίκησης της Ζαπορίζια Βλαντίμιρ Ρόγκοφ.

«Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου στην συνοικία Κολόνια στο Μπερντιάνσκ διεπράχθη διπλή δολοφονία. Στο γκαράζ του δολοφονήθηκε ο αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικο-πολιτικής διοίκησης της πόλης Μπερντιάνσκ, αρμόδιος για θέματα στέγασης και κοινής ωφέλειας Όλεγκ Μπόικο και η σύζυγός του Λουντμίλα Μπόικο, η οποία ήταν επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος», έγραψε ο Ρόγκοφ.

