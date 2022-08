Ουκρανία: Τοξική αμμωνία εκλύθηκε από φλεγόμενο ζυθοποιείο στο Ντονέτσκ

Τοξική αμμωνία εκλύθηκε από φλεγόμενο ζυθοποιείο στη διεκδικούμενη περιφέρεια Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές φιλορωσικές αυτονομιστικές αρχές.

Η πυρκαγιά στο ζυθοποιείο, στη συνοικία Καλίνινσκι της ομώνυμης πόλης, προκλήθηκε από πυρά του ουκρανικού Πυροβολικού. Η τοξική αμμωνία που εκλύθηκε σε αέρια μορφή έχει εξαπλωθεί σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις φιλορωσικές αρχές.

After a fire at a brewery in Donetsk, ammonia is reported to have been released into the air. pic.twitter.com/l1kr0pu2cW