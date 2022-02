Ουκρανία: Εκρήξεις στις περιοχές των φιλορώσων αυτονομιστών

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίς σήμερα στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές, διαπίστωσε ανταποκριτής του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που προσθέτει ότι δεν είναι σαφής η αιτία της.

Από τη Λουγκάνσκ, την έτερη μεγάλη πόλη στα χέρια των αυτονομιστών, ανταποκριτής του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik μεταδίδει ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων στο κέντρο.

Δεν κυκλοφορούσαν πολίτες στους δρόμους, καθώς οι αυτονομιστές έχουν κηρύξει απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας.

Οι αυτονομιστές κατήγγειλαν νωρίτερα 66 παραβιάσεις της εκεχειρίας από τα κυβερνητικά στρατεύματα στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, κάνοντας λόγο για τρεις τραυματίες σε δύο χωριά εξαιτίας πυρών πυροβολικού.

Αργά χθες βράδυ ο Ιβάν Φιλιπονένκο, στρατιωτικός εκπρόσωπος των αυτονομιστών στο Λουγκάνσκ, έκανε λόγο για νέα επιδείνωση της κατάστασης στη γραμμή επαφής και για συνεχείς βομβαρδισμούς του πυροβολικού των δυνάμεων του Κιέβου.

Την Παρασκευή, οι αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ ανακοίνωσαν πως μεταφέρουν τους άμαχους στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ λόγω του φόβου άμεσα επικείμενης ευρείας κλίμακας επίθεσης από τον ουκρανικό στρατό. Το Σάββατο, οι ηγέτες τους κήρυξαν «γενική κινητοποίηση» όσων είναι ικανοί να φέρουν όπλα.