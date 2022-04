Ουκρανία: Η ρωσική στρατιωτική παρουσία στα ανατολικά σύνορα αυξάνεται συνεχώς

Ο στρατός της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανία αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτήν αναφέρεται επίσης, ότι οι μάχες στο Ντονμπάς, εντείνονται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα.

«Η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα στη βόρεια Ουκρανία είναι πιθανόν να παραμείνει μικρή μετά την απόσυρσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) από τα βόρεια του Κιέβου. Ωστόσο υπάρχει ακόμη κίνδυνος πληγμάτων ακριβείας κατά στόχων που αποτελούν προτεραιότητα σε όλη την Ουκρανία», προστίθεται στην επικαιροποιημένη αναφορά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, η οποία αναρτήθηκε στο Twitter.

«Οι ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την πρόθεσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) να προσπαθήσουν να διαταράξουν την μετακίνηση ουκρανικών ενισχύσεων και οπλισμού προς στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρινίζεται.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



