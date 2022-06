Ουκρανία: Οι αρχές καλούν τους αμάχους να εγκαταλείψουν «επειγόντως» τη Λισιτσάνσκ

Οι περιφερειακές αρχές κάλεσαν τους αμάχους να εγκαταλείψουν επειγόντως τη Δευτέρα την ανατολική ουκρανική πόλη Λισιτσάνσκ, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Αγαπητοί κάτοικοι της περιφερειακής κοινότητας της πόλης Λισιτσάνσκ και οι συγγενείς τους! Λόγω πραγματικής απειλής για τη ζωή και την υγεία, σας καλούμε να απομακρυνθείτε επειγόντως», έγραψε ο Σέρχιι Γκαϊντάι, κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ, στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος είπε πως η κατάσταση στην πόλη είναι «πολύ δύσκολη», αλλά δεν διευκρίνισε πόσοι άμαχοι παραμένουν εκεί. Περίπου 100.000 άνθρωποι ζούσαν στην πόλη πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Γκαϊντάι δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα, πως το Λισιτσάνσκ υφίσταται «καταστροφικές ζημιές» από τους βομβαρδισμούς καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει στο στόχαστρο την πόλη μετά την πτώση του γειτονικού Σεβεροντονέτσκ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα πως οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το πυροβολικό προκειμένου να αποκόψουν το Λισιτσάνσκ από τον νότο. Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης πλήγμα κοντά στο Λισιτσάνσκ, ανέφερε το επιτελείο στην καθημερινή ενημέρωσή του.

