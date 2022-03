Όπως μεταδίδει το Kyiv Independent, που επικαλείται πληροφορίες του Κέντρου Στρατηγικών Επικοινωνιών και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ουκρανίας, οι δυνάμεις της Λευκορωσίας ενδέχεται να εξαπολύσουν επίθεση σήμερα το βράδυ.

According to Ukraine’s Center for Strategic Communications and Information Security, Belarusian forces may launch an assault against Ukraine at 9 p.m.