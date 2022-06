Ουκρανία: «Η μάχη για το Σεβεροντονέτσκ δεν έχει τελειώσει»

Τη διατήρηση των θέσεων του κατά τη διάρκεια της νύχτας στη στρατηγικής σημασίας πόλη Σεβεροντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός την Παρασκευή.

«Συνεχίζονται οι μάχες στο κέντρο του Σεβεροντονέτσκ», αναφέρει το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε ενημέρωσή του για την κατάσταση στο πεδίο, στην οποία προσθέτει, ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν αδιάκοπα ουκρανικές θέσεις στην πόλη, όπως επίσης και στα προάστια Μπορίβσκ και Ουστινίβκα, αλλά και στην πόλη Λισιτσάνσκ στην άλλη πλευρά του ποταμού Σεβέρσκι Ντονέτς.

Επιπλέον, το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων αναφέρεται σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο χωριό Μίρνα Ντολίνα και σε ανεπιτυχείς προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να εφορμήσουν στους κοντινούς οικισμούς των Μετιολκίν και Μπιλοχόριβκα.

Οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να αποκόψουν το Σεβεροντονέτσκ από τις γραμμές ανεφοδιασμού του, που βρίσκονται δυτικότερα, επιτιθέμενες στην περιοχή γύρω από το Μπάκχμουτ, ήταν επίσης ανεπιτυχείς, επισημαίνεται στην αναφορά των ουκρανικών δυνάμεων.

Στην περιοχή γύρω από την Σλοβιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται ότι σημειώνουν αργά πρόοδο. Προσπάθειες για την πραγματοποίηση επιδρομής στην πόλη έγιναν από την Λιμάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ουκρανικών δυνάμεων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι ρωσικές επιθέσεις από τον βορρά απωθήθηκαν με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές απώλειες στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητη πηγή.

