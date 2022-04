«Η Ουκρανία ενισχύεται» μετά τις δεσμεύσεις ΗΠΑ και συμμάχων για περισσότερα όπλα

Τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να στείλουν βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία, χαιρέτησε ο ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχάιλο Ποντόλιακ, σήμερα, 27 Απριλίου, έπειτα από τις συνομιλίες που διενεργήθηκαν στη γερμανική αεροπορική βάση.

«Ενα από τα περίεργα αιτήματα της Ρωσίας στην έναρξη του πολέμου ήταν η 'πλήρης αποστρατιωτικοποίηση' της Ουκρανίας. Επειτα από την χθεσινή καθοριστική συνάντηση 40 υπουργών Αμυνας έχω κακές ειδήσεις για τη Ρωσία. Ικανότητα, ταχύτητα, επιμελητεία, διευρυμένο φάσμα όπλων--η Ουκρανία ενισχύεται», έγραψε ο Ποντόλιακ στο Twitter.

One of Russia's odd demands at the start of the war was the "full demilitarization" of Ukraine. After yesterday's epochal meeting of 40 defense ministers, I have bad news for Russia. Capacity, speed, simplified logistics, an expanded range of weapons - Ukraine is strengthening.