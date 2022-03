Η πόλη Τσερνίχιβ, στην βόρεια Ουκρανία, έχει αποκλειστεί από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«Η πόλη έχει περικυκλωθεί, επιχειρησιακά από τον εχθρό», δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους, προσθέτοντας ότι η πόλη δέχεται πυρά από πυροβολικό και πολεμικά αεροσκάφη.

• The worst situation is now in Chernihiv - the city is being shelled from the sky and the ground.



• On March, 25 the last pedestrian bridge to the city was closed because of the critical condition. As a result the city was cut off.