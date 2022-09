Ουκρανία: Η Ρωσία κάνει βαρύτερες τις ποινές για τους λιποτάκτες - 700 συλλήψεις διαδηλωτών

Εν μέσω επιστράτευσης εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, η Μόσχα έκανε το Σάββατο πιο βαριές τις ποινές για τους λιποτάκτες και συνέλαβε εκατοντάδες διαδηλωτές, ενώ αντικατέστησε κορυφαίο αξιωματικό αρμόδιο για την επιμελητεία των ενόπλων της δυνάμεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τροπολογίες που προβλέπουν την επιβολή ποινών ως και δέκα ετών κάθειρξης σε στρατιωτικούς που λιποτακτούν ή αρνούνται να εμπλακούν σε μάχη.

Υπέγραψε επίσης νόμο που διευκολύνει την απόκτηση της ρωσικής υπηκοότητας για ξένους που δεσμεύονται να υπηρετήσουν στον στρατό για τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς η Μόσχα μοιάζει να επιδιώκει με όλα τα μέσα να στρατολογήσει περισσότερους άνδρες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πάντως, τα μέτρα αυτά δεν αποθάρρυναν όσους εναντιώνονται στη μερική επιστράτευση, που βγήκαν ξανά να διαδηλώσουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα το Σάββατο. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι συνελήφθησαν σε 32 πόλεις, σχεδόν οι μισοί στη Μόσχα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info.

Russian women protesting Putin's #mobilization in Yakutsk, Siberia (population ~300,000). Men are cheering them from the sidelines. pic.twitter.com/GVp3sdXDFT