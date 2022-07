Ουκρανία: Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη Λισιτσάνσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη Λισιτσάνσκ που βρίσκεται στα ανατολικά της Ουκρανίας και αποτελεί το τελευταίο ισχυρό προπύργιο των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Λουχάνσκ, μετέδωσε την Κυριακή το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις επιχειρησιακές προσπάθειές της στην αποχώρηση των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, όπου οι αποσχιστές με την υποστήριξη της Μόσχας, μάχονται κατά του Κιέβου, από την έναρξη της πρώτης στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014.

