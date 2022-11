Ουκρανία: Η στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις ανατινάζουν γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα

Κατά την υποχώρησή τους από τη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε δολιοφθορές στοχεύοντας γέφυρες στρατηγικής σημασίας στον Δνείπερο.

Βίντεο το οποίο αναπαράγεται από ρωσικά ΜΜΕ, δείχνει τη στιγμή που ο στρατός της Ρωσίας ανατινάζει γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα. Όπως δείχνουν και τα πλάνα, η έκρηξη ήταν ισχυρή, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γκρεμίσει το υδροηλεκτρικό φράγμα, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την περιοχή.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία. Στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, το υπουργείο ανέφερε ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός είχαν μεταφερθεί στην ανατολική όχθη του Δνείπερου.

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί των Ουκρανών στη Χερσώνα

Ο ουκρανικός εθνικός ύμνος αντηχούσε ολόκληρη τη νύχτα στην κεντρική πλατεία της Χερσώνας, καθώς ένα μικρό πλήθος τραγουδούσε ενώ ήταν μαζεμένο γύρω από μια φωτιά, μετά την απόσυρση των στρατευμάτων της Ρωσίας από την πόλη.

«Ο δικός μας λαός. Δική μας. Η Χερσώνα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο Telegram, συνοδεύοντας το σύντομο μήνυμά του με τη γαλαζοκίτρινη σημαία της Ουκρανίας.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία να πάρουμε πίσω τη Χερσώνα», είπε σε ομιλία μέσω βίντεο. Άλλες ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σταθμευμένες κοντά στην πόλη, πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι ο «πόλεμος συνεχίζεται» ύστερα από την επιτυχία της χώρας του στην ανακατάληψη της Χερσώνας.

Σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους στην Πνομ Πενχ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) ο Κουλέμπα τόνισε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να μάχεται. «Καταλαβαίνω ότι όλοι εύχονται ο πόλεμος αυτός να τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν. Σίγουρα είμαστε αυτοί που το εύχονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο», δήλωσε ο ίδιος.

«Αλλά όσο ο πόλεμος συνεχίζεται και βλέπουμε τη Ρωσία να κινητοποιεί περισσότερους στρατεύσιμους και να μεταφέρει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, θα συνεχίσουμε σίγουρα να υπολογίζουμε στη δική σας διαρκή στήριξη», δήλωσε ο Κουλέμπα. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη «στοχοποίηση Ουκρανών αμάχων από τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι καταδικαστέα».

Center of Kherson right now.



Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.



Imagine all the emotions on that square!



Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5