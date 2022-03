Ουκρανία: Ικανοποίηση για την απόφαση της Renault να αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου της στη Ρωσία

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα εξέφρασε χθες Τετάρτη ικανοποίηση για την απόφαση της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault να αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου της στη Μόσχα, μερικές ώρες αφού κάλεσε σε παγκόσμιο «μποϊκοτάζ» των προϊόντων της.

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση του ομίλου Ρενό για την αναστολή των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Υπεύθυνη χειρονομία με δεδομένη τη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ στα αγγλικά στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

I welcome @renaultgroup ’s statement on cessation of industrial activities in Russia. Responsible move against the backdrop of Russia’s ongoing barbaric aggression against Ukraine. https://t.co/8LFGoGz94e

Λίγο νωρίτερα η Ρενό ανακοίνωσε πως αναστέλλει άμεσα τις «δραστηριότητες του εργοστασίου της στη Μόσχα» και μελετά «τις πιθανές επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή της» στη ρωσική θυγατρική της AvtoVAZ.

Το εργοστάσιο στη Μόσχα παράγει SUV όπως τα Duster, Kaptur, Arkana και Nissan Terrano. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου στη Ρωσία το χειρίζεται η θυγατρική της Ρενό, η AvtoVAZ, που συνέβαλε να πωληθούν σχεδόν 500.000 οχήματα στη Ρωσία το 2021, κάτι που σημαίνει πως πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Ρενό πίσω από την Ευρώπη.

Νωρίτερα ο Κουλέμπα κατηγόρησε μέσω Twitter τη γαλλική κατασκευάστρια ότι «υποστηρίζει τον βάρβαρο επιθετικό πόλεμο» καλώντας «τους πελάτες και τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο να μποϊκοτάρουν τον όμιλο Ρενό».

Ο υπουργός Εξωτερικών εικονογράφησε την ανάρτηση με ένα μοντάζ που έδειχνε από τη μια το σλόγκαν της Ρενό, «πάθος για τη ζωή», με έναν χαμογελαστό πελάτη κι από την άλλη έναν πολίτη μπροστά σε ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο με τη φράση «χορηγός του πολέμου του Πούτιν».

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi