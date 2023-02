Ουκρανία: Υπουργός του Ζελένσκι με ένα εκατ. δολάρια σε μετρητά στον καναπέ

Εν μέσω σκανδάλων διαφθοράς στην Ουκρανία, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με χρήματα ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων που έκρυβε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της χώρας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας αποκάλυψαν εικόνες από την έρευνα που έγινε στον πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας Ολεξάντρ Μίρονιουκ που κατηγορείται για διαφθορά ιδίως στην προμήθεια τροφίμων για τον στρατό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Nexta φαίνεται πως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είχε κρυμμένα σε καναπέ σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά.

Το βίντεο φέρεται ότι είχε τραβηχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας τον περασμένο Αύγουστο, στον καναπέ του πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, κατηγορούμενου στην έρευνα για τις προμήθειες του Υπουργείου Άμυνας.

Ο Μίρονιουκ φέρεται ότι προσκόμισε στο δικαστήριο ένα «έγγραφο» που έλεγε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στον καναπέ δεν ήταν δικά του, αλλά φέρεται να του τα δάνεισε μια 86χρονη κάτοικος του Χάρκοβο.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέστρεψε τα κατασχεθέντα μετρητά του ενός εκατομμυρίου στον Μίρονιουκ.

#Ukrainian media have published footage of the August searches in the house of former Deputy Defense Minister Oleksandr Mironyuk. He is involved in a case on procurement fraud in the Defence Ministry. pic.twitter.com/ySn2I52AvL