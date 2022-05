Ουκρανία: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου - Ένοχος δήλωσε 21χρονος Ρώσος στρατιώτης

Ξεκίνησε η πρώτη δίκη Ρώσου στρατιώτη, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου μετά την εισβολή στρατευμάτων της Μόσχας στο ουκρανικό έδαφος, σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου, στο Κίεβο και ένοχος δήλωσε ο στρατιώτης που κατηγορείται ότι σκότωσε έναν άμαχο.

«Ξεκίνησε η συνεδρίαση», δήλωσε ο δικαστής μετά την άφιξη τις πρώτες απογευματινές ώρες στην αίθουσα ακροάσεων του Βαντίμ Σισιμαρίν, 21 ετών, που κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα πολέμου και δολοφονία εκ προμελέτης.

Αυτός ο λοχίας από το Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, απάντησε «ναι» στον δικαστή που τον ρώτησε αν παραδέχεται τα γεγονότα «χωρίς επιφυλάξεις» και δήλωσε ένοχος.

Κατηγορείται, ότι σκότωσε έναν 62χρονο άμαχο στις 28 Φεβρουαρίου στη βορεοανατολική Ουκρανία.

Φορώντας ένα μπλε και χακί φούτερ με κουκούλα, με ξυρισμένο κεφάλι, ο υπαξιωματικός με το παχουλό πρόσωπο ήταν μόνος στον διαχωριστικό χώρο που περιβαλλόταν από γυαλί, με τη διερμηνέα του να σκύβει προς το μέρος του σε μια μικρή αίθουσα του δικαστηρίου της περιοχής Σολομιάνσκι, στο Κίεβο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο λοχίας Βαντίμ Σισιμαρίν διοικούσε μια μικρή μονάδα μιας μεραρχίας τεθωρακισμένων όταν η φάλαγγά τους δέχθηκε επίθεση. Μαζί με άλλους τέσσερις στρατιωτικούς, έκλεψε τότε ένα αυτοκίνητο.

Ενώ κυκλοφορούσαν κοντά στο χωριό Τσουπάχιβκα, στην επαρχία Σούμι, διασταυρώθηκαν με έναν 62χρονο άνδρα που έσπρωχνε το ποδήλατό του μιλώντας ταυτόχρονα στο κινητό του τηλέφωνο.

«Ένας από τους στρατιωτικούς διέταξε τον κατηγορούμενο να σκοτώσει τον άμαχο, ώστε να μην τους καταγγείλει», σύμφωνα με την ουκρανική δικαιοσύνη, που διευκρινίζει πως ο άνδρας «σκοτώθηκε επιτόπου» μερικές δεκάδες μέτρα από την κατοικία του.

Στις αρχές Μαΐου, οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψή του χωρίς να δίνουν λεπτομέρειες, δημοσιοποιώντας έναν βίντεο στο οποίο ο Βαντίμ Σισιμαρίν έλεγε ότι ήρθε να πολεμήσει στην Ουκρανία για «να βοηθήσει οικονομικά τη μητέρα του».

A Russian soldier pleaded guilty in a Kyiv court on Wednesday to having shot a civilian, in the first trial Ukraine has conducted for an act that could be considered a war crime since Russia launched its full-scale invasion. https://t.co/TQ3wyy97B2