Ο Έλον Μασκ δίνει στην Ουκρανία πρόσβαση στο δορυφορικό Διαδίκτυο Starlink

Πρόσβαση στους δορυφόρους του και το Starlink θα δώσει στο Κίεβο ο Έλον Μασκ, έπειτα από αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής της Space X και ιδρυτής της Tesla ανακοίνωσε την απόφασή του να παρέχει βοήθεια στον ουκρανικό λαό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η υπηρεσία Starlink είναι πλέον ενεργή στην Ουκρανία. Περισσότερα τερματικά καθ' οδόν», έγραψε στο Twitter και ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας.

Η δορυφορική ευρυζωνική υπηρεσία Starlink της εταιρείας είναι διαθέσιμη στην Ουκρανία και η SpaceX στέλνει περισσότερα τερματικά στη χώρα, της οποίας το διαδίκτυο έχει διακοπεί λόγω της ρωσικής εισβολής.

Ο Έλον Μασκ απάντησε σε αίτημα του υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, Mykhailo Fedorov.

Η ανάρτηση του υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας:

«Ενώ προσπαθείτε να αποικίσετε τον Άρη - η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την Ουκρανία! Ενώ οι πύραυλοί σας προσγειώνονται επιτυχώς από το διάστημα - οι ρωσικοί πύραυλοι επιτίθενται σε Ουκρανούς πολίτες! Σας ζητάμε να παρέχετε στην Ουκρανία σταθμούς Starlink και να απευθυνθείτε στους υγιείς Ρώσους να σταθούν»

