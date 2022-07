Ο ουκρανικός στρατός διατείνεται ότι ανέκτησε τον έλεγχο του Φιδονησιού στη Μαύρη Θάλασσα

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (7/7) ότι ανέκτησε τον έλεγχο Φιδονησιού στη Μαύρη Θάλασσα, αφού ύψωσε την ουκρανική σημαία εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από αυτό το νησί.

«Αποκαταστήσαμε πρακτικά τον έλεγχό μας στο Φιδονήσι», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού, ο Ολεκσέι Γκρόμοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για «φυσικό έλεγχο» από τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ουκρανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, επέστρεψαν στους στρατώνες τους. Δεν διευκρίνισε αν παρέμειναν στρατιώτες στο νησί.

