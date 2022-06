Ουκρανία: Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ μετέβη σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου, στη Μποροντιάνκα, προάστιο του Κιέβου, όπου ο ρωσικός στρατός κατηγορείται, ότι διέπραξε ωμότητες τον Μάρτιο προτού συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα.

«Η Μποροντιάνκα υπέφερε στο βαθμό που καταστράφηκε εντελώς από τη ρωσική επιθετικότητα και σήμερα αποτελεί σύμβολο της παράλογης ωμότητας και της βίας» έγραψε στο Twitter ο Μπετέλ.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ανήρτησε μαζί με το μήνυμα αυτό μερικές φωτογραφίες που δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και μίας εμφανώς συγκινημένης κατοίκου.

«Τίποτα δεν μπορεί να εκφράσει τη φρίκη αυτού που συνέβη εδώ», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άμαχοι σκοτώθηκαν στις πόλεις Μποροντιάνκα, Ιρπίν και Μπούτσα στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής των προαστίων αυτών του Κιέβου τον Μάρτιο. Διεθνείς έρευνες διεξάγονται για να εντοπιστούν οι ένοχοι για αυτά τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία οι Ουκρανοί κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις.

I salute the memory of the victims in the "heroic" cities, as the Ukrainians have decided to call them, such as Irpin. I admire the courage of the women and men who are in the process of bringing these cities back to life after the barbarism that took place. pic.twitter.com/N6Fbot3CC2