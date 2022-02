Ουκρανία: Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας του από τη Ρωσία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνοντας έκτακτο διάγγελμα στο έθνος κατήγγειλε την παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της Ουκρανίας μετά την αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυγμένων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονμπάς που ελέγχονται από τους αυτονομιστές εκ μέρους της Ρωσίας, τονίζοντας πως ο ίδιος και η χώρα του δεν «φοβούνται».

«Η Ουκρανία θεωρεί τις τελευταίες ενέργειες της Ρωσίας παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μας», τόνισε ο κ. Ζελένσκι και πρόσθεσε πως οι Ουκρανοί βρίσκονται «στα εδάφη τους», δεν «φοβούνται τίποτα και κανέναν» και δεν θα εκχωρήσουν «ούτε σπιθαμή γης της χώρας» σε κανέναν.

Παράλληλα, αναμένει από τους δυτικούς συμμάχους «ξεκάθαρη» και «αποτελεσματική» υποστήριξη της χώρας του απέναντι στη Ρωσία μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα των αυτοανακηρυγμένων λαϊκών δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία.

«Αναμένουμε από τους εταίρους μας βήματα ξεκάθαρης και αποτελεσματικής υποστήριξης», τόνισε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς. «Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τώρα ποιος είναι αληθινός φίλος μας», πρόσθεσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

