Ουκρανία: Ο πρώην επικεφαλής της «Motor Sich» κατηγορείται για προδοσία

Ο πρώην ιδιοκτήτης γνωστής κατασκευάστριας μηχανών αεροσκαφών στην κεντρική Ουκρανία συνελήφθη και κατηγορείται για εσχάτη προδοσία, μετέδωσαν το Σάββατο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Βιατσεσλάβ Μποχουσλάγεφ, «επίτιμος πρόεδρος» της Motor Sich, στην πόλη Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, τέθηκε υπό κράτηση και μετήχθη στο Κίεβο με αυτοκινητοπομπή, κατά τα δημοσιεύματα.

Ουκρανικά ΜΜΕ εξήγησαν πως ο Μποχουσλάγεφ, πρώην μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου, φέρεται να συνεργάστηκε με τις ρωσικές δυνάμεις που κατέχουν τμήματα τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών και να τους προσέφερε βοήθεια.

The Ukrainian intelligence agency SBU has detained 83-y-old Vyacheslav Boguslaev, CEO & one of the main shareholders of Ukrainian plane and helicopter engine giant Motor Sich, on suspicion of treason.



He apparently sold engines to the Russian Army.



