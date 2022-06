Ουκρανία: Ο στρατός δηλώνει ότι απέκρουσε ρωσικές επιθέσεις κοντά στο Σεβεροντονέτσκ

Στην απόκρουση ρωσικών επιθέσεων σε χωριά κοντά στο Σεβεροντονέτσκ, προχώρησαν σήμερα Κυριακή τα ουκρανικά στρατεύματα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Το Σεβεροντονέτσκ είναι μια σημαντική πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου διεξάγονται πολυαίμακτες μάχες ανάμεσα στους δύο στρατούς εδώ και εβδομάδες

«Οι μονάδες μας απέκρουσαν την επίθεση στην περιοχή της Τοσκίβκα», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στο Facebook. «Ο στρατός υποχώρησε και ανασυντάσσεται». Ο ουκρανικός στρατός πρόσθεσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο χωριό Ορίχοβε, αλλά πως «απέκρουσε με επιτυχία» μια επίθεση κοντά στο χωριό αυτό.

Conducting aerial reconnaissance, Russian armored vehicles were discovered among residential buildings in Severodonetsk, Luhansk region. Artillery of the 🇺🇦National Guards with accurate shots destroyed a Russian infantry fighting vehicle pic.twitter.com/xTysVnLYU3