Ουκρανία: Ο Ζελένσκι τίμησε τον "ήρωα της Ουκρανίας" Ντμίτρο "Ντα Βίντσι" Κοτσιουμπάιλο που σκοτώθηκε στην Μπαχμούτ

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αποχαιρέτισαν την Παρασκευή στο Κίεβο τον «Ντα Βίντσι», έναν ήρωα πολέμου που σκοτώθηκε από τους Ρώσους στη μάχη για την Μπαχμούτ, το πιο «καυτό» σημείο του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν εμφανίστηκαν επίσης, αιφνιδιαστικά, στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας, για να τιμήσουν τον Ντμίτρο «Ντα Βίντσι» Κοτσιουμπάιλο, έναν εθελοντή 27 ετών, ο οποίος διοικούσε το τάγμα των «Λύκων του Νταβίντσι».

Ο Κοτσιουμπάιλο πήρε τα όπλα το 2014 για να πολεμήσει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε τον θάνατό του την Τρίτη.

Ο Ντμίτρο «Ντα Βίντσι» Κοτσιουμπάιλο ήταν ο νεότερος μαχητής που τιμήθηκε από τον Ζελένσκι, τον Δεκέμβριο του 2021, με το παράσημο του ήρωα της Ουκρανίας, την υψηλότερη διάκριση της χώρας.

Παρών στην πλατεία, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι, γονάτισε κοντά στο φέρετρο. «Ο δρόμος προς τη νίκη μας είναι πολύ δύσκολος. Και το τίμημα της νίκης είναι η ζωή των πολεμιστών μας, των καλύτερων Ουκρανών πολιτών που υπερασπίστηκαν τη χώρα με τα όπλα ανά χείρας. Να είσαι βέβαιος ότι δεν θα περιοριστούμε μόνο να εκδικηθούμε (τον θάνατό σου), σίγουρα θα νικήσουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου», είπε ο Ζαλούζνι.

Πολλοί άνθρωποι, κρατώντας λουλούδια και ουκρανικές σημαίες, κατέβηκαν μέχρι την Πλατεία Μαϊντάν. Κάποιοι έκλαιγαν περνώντας μπροστά από το ανοιχτό φέρετρο. «Αισθανόμαστε τεράστια οδύνη και θλίψη για τους νέους άνδρες μας που πεθαίνουν», είπε η Λιουντμίλα, μια συνταξιούχος που κρατούσε ένα μπουκέτο τουλίπες. «Δεν τον γνώριζα προσωπικά αλλά σέβομαι όσα έκανε για τη χώρα. Είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια χώρα με πολίτες όπως αυτός», είπε ο Βαλεντίν Ντεμενιούκ, ένας φοιτητής νομικής.

Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν στην Μπαχμούτ

Νωρίτερα σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν έναν πατέρα και τον γιο του που σκοτώθηκαν στη μάχη της Μπαχμούτ. Ο Ολέγκ Χομιούκ, 52 ετών, και ο 25χρονος Μικίτα, δήλωσαν εθελοντές μετά τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022. Σκοτώθηκαν μαζί στις 2 Μαρτίου, στο ίδιο χαράκωμα.

Κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού, ο πατέρας προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο του με το σώμα του, όμως μια οβίδα έσκασε πολύ κοντά στα κεφάλια τους, σκοτώνοντάς τους και τους δύο, αφηγήθηκε ένας συγγενής τους, ο Γιούρι Σάμσον.

Δίπλα στα φέρετρα, στεφάνια με την επιγραφή «Οι ήρωες δεν πεθαίνουν».

Οι Χορμιούκ εντάχθηκαν στην υπηρεσία πολιτικής άμυνας για να υπερασπιστούν το Κίεβο και στη συνέχεια πολέμησαν στη Χερσώνα, το Χάρκοβο και το Ντονμπάς.

Η Ουκρανία δεν ανακοινώνει τις απώλειές της από την αρχή του πολέμου. Ο Έιρικ Κριστόφερσεν, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Νορβηγίας, ανέφερε τον Ιανουάριο ότι με βάση δικές του εκτιμήσεις, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί 180.000 άνδρες από την πλευρά του ρωσικού στρατού και «πιθανότατα περισσότεροι από 100.000» Ουκρανοί. Σε αυτόν τον απολογισμό θα πρέπει να προστεθούν και 30.000 άμαχοι που έχουν χάσει τη ζωή τους τον τελευταίο χρόνο.

Ukraine said goodbye to her fallen Warrior "Da Vinci".



Commander-in-Chief Valerii Zaluzhnyi, Defense Minister Oleksii Reznikov and Intellingence Head Kyrylo Budanov paid their respects.



We mourn so many people, some of the best ones. We owe them nothing less than Victory. pic.twitter.com/Czmgjkt1fZ