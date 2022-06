Ουκρανία: Όλες οι γέφυρες προς το Σεβεροντονέτσκ έχουν καταστραφεί

Αδύνατη καθίσταται η απομάκρυνση των αμάχων που βρίσκονται στην πόλη Σεβεροντονέτσκ στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς όλες οι γέφυρες προς την πολιορκούμενη περιοχή έχουν καταστραφεί, δήλωσε τη Δευτέρα 13 Ιουνίου ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι παραμένει κάποια «πρόσβαση» στην πόλη.

Ο κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι έγραψε στην εφαρμογή Telegram, ότι η Ρωσία δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης καθώς «ένα μέρος» της παραμένει υπό τον ουκρανικό έλεγχο.

All bridges leading to Severodonetsk have been destroyed. It is now impossible to evacuate the city and deliver humanitarian aid. He added that part of Severodonetsk is still controlled by the AFU. 📰Head of #Luhansk regional military administration, Serhiy Hayday pic.twitter.com/ggrR99hUoy

All 3 bridges to Severodonetsk have been destroyed. No way for those civilians trapped to get out. Looks like the Ukrainian troops left in the city have to surrender or fight to the endhttps://t.co/BrhOwM3IDf