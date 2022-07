Ουκρανία: Οργή για το ρωσικό πλοίο με τα σιτηρά που επιτράπηκε να αποπλεύσει από την Τουρκία

Την οργή της Ουκρανίας προκάλεσε η απόφαση της Τουρκίας να επιτρέψει τον απόπλου ενός ρωσικού πλοίου, που μεταφέρει ουκρανικά σιτηρά, από το βορειοδυτικό τουρκικό λιμάνι του Καρασού.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Όλεγκ Νικολένκο, ανακοίνωσε ότι ο πρέσβης της Τουρκίας στο Κίεβο θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

«Λυπούμαστε που το ρωσικό πλοίο Zhibek Zholy, το οποίο ήταν γεμάτο κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά, επιτράπηκε να αποπλεύσει από το λιμάνι του Καρασού, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν στις τουρκικές αρχές αποδείξεις ότι παρανομεί», ανέφερε ο Νικολένκο, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «απαράδεκτο».

We regret that Russia’s ship Zhibek Zholy which was full of stolen Ukrainian grain, was allowed to leave Karasu port despite criminal evidence presented to the Turkish authorities. Türkiye’s Ambassador in Kyiv will be invited to @MFA_Ukraine to clarify this unacceptable situation