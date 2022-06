Ουκρανία: Η Τουρκία αγοράζει σιτηρά που η Ρωσία έχει κλέψει από τη χώρα

Η Τουρκία συγκαταλέγεται στις χώρες, που αγοράζουν σιτηρά, τα οποία η Ρωσία έχει κλέψει στον πόλεμο από την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουνίου, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Άγκυρα.

Ειδικότερα, ο πρεσβευτής Βασίλ Μπόντναρ δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ζήτησε την συνδρομή των τουρκικών αρχών και της Interpol στην έρευνα σχετικά με το ποιοι ενέχονται στην διέλευση των φορτίων σιτηρών από τα τουρκικά ύδατα.

Υπενθυμίζεται, πως η Maxar είχε αποθανατίσει σε δορυφορικές φωτογραφίες δύο πλοία μεταφοράς με σημαία της Ρωσίας να αποπλέουν από το λιμάνι της Σεβαστούπολης της Κριμαίας και να φορτώνουν αυτό που πιστεύεται, ότι είναι κλεμμένο ουκρανικό σιτάρι.

Satellite images are believed to show how Russia steals grain .... Russia has completely lost its mind and ethics? pic.twitter.com/DAskCYRFnC

Turkey buys stolen Ukrainian grain. Russian bulk carrier "Mikhail Nenashev" headed for the Iskenderun port ( Turkey) after loading at the Avlita terminal in Sevastopol. This was reported by the SeaKrime project on the portal "Peacemaker".https://t.co/YJDqskXaDI