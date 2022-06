Ουκρανία: Περίπου 800 άμαχοι κρύβονται στο εργοστάσιο χημικών Αζότ

Περίπου 800 άμαχοι έχουν καταφύγει σε ένα εργοστάσιο χημικών στο Σεβεροντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου μαίνονται οι μάχες μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων εδώ και πολλές ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουνίου, ο Αμερικανός δικηγόρος του Ουκρανού μεγιστάνα Ντμίτρο Φίρτας, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

«Περίπου 800 πολίτες κατέφυγαν στα υπόγεια του χημικού εργοστασίου Αζότ, ιδιοκτησίας του Ομίλου DF του Ντμίτρο Φίρτας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος Λέινι Ντέιβις. «Μεταξύ των 800 είναι περίπου 200 από τους 3.000 εργαζόμενους στο εργοστάσιο και περίπου 600 κάτοικοι του Σεβεροντονέτσκ» πρόσθεσε.

Η ουκρανική προεδρία, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν αυτήν την πληροφορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ομίλου, οι 200 εργαζόμενοι παραμένουν στο εργοστάσιο «για να διασφαλίσουν την προστασία των χημικών προϊόντων» που υπάρχουν εκεί και θα μπορούσαν να εκραγούν.

Το εργοστάσιο Αζότ βρίσκεται στο Σεβεροντονέτσκ μια πόλη-κλειδί της περιφέρειας Λουχάνσκ, την οποία προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πολλές εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις. Το πρωί της Τρίτης η Μόσχα υποστήριξε, ότι έχει «απελευθερώσει πλήρως» τις κατοικημένες συνοικίες της πόλης, ενώ το βράδυ της Δευτέρας ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωνε, ότι οι Ουκρανοί μαχητές «κρατούν τις θέσεις τους».

Ο 57χρονος Ντμίτρο Φίρτας είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ουκρανία και υπήρξε στενός σύμμαχος του φιλορώσου πρώην προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Τον Ιούνιο του 2021 ο Ζελένσκι του επέβαλε κυρώσεις, όπως το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και την άρση των αδειών λειτουργίας των εταιρειών του, αφού τον κατηγόρησε ότι πωλούσε προϊόντα με βάση το τιτάνιο σε ρωσικές αμυντικές βιομηχανίες. Πάντως, ο Φίρτας κατήγγειλε τον Φεβρουάριο τη ρωσική εισβολή και βοήθησε να λειτουργήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι με συνεχή ροή ειδήσεων, σε συνεργασία με την ουκρανική προεδρία και άλλους ιδιοκτήτες καναλιών.

«Αυτός ο πόλεμος είναι παντελώς αχρείαστος και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να δικαιολογηθεί. Αυτή η ανθρωπιστική τραγωδία είναι αβάσταχτη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

We acquired @Airbus/ @planet satellite imagery of the blast site at the Azot Chemical Plant, where a huge toxic cloud of nitric acid formed after a Russian strike. The explosion leveled quite a large area. 800 civilians are still in hiding in underground shelters nearby https://t.co/I3gaSOC0kl pic.twitter.com/evOIYE8poh