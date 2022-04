Ουκρανία: Περισσότερα από 300 σκυλιά πέθαναν από την πείνα σε καταφύγιο της Μποροντιάνκα - ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

Γροθιά στο στομάχι αποτελούν οι εικόνες μέσα από το καταφύγιο ζώων στην Μποροντιάνκα της Ουκρανίας, όπου περισσότερα από 300 σκυλιά πέθαναν από την πείνα, καθώς έμειναν επί βδομάδες χωρίς φαγητό και νερό, λόγω συνεχών ρωσικών βομβαρδισμών.

Η τραγική αυτή αποκάλυψη έγινε την Τρίτη από τη φιλοζωική οργάνωση UAnimals, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το καταφύγιο υπέστη πλήγμα στον πόλεμο, αλλά τα ζώα δεν σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς. Τα σκυλιά είχαν φρικτό θάνατο χωρίς φαγητό και νερό, κλεισμένα στα κελιά τους».

Εθελοντές κατάφεραν να προσεγγίσουν το καταφύγιο στην Μποροντιάνκα μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, εντοπίζοντας νεκρά περισσότερα από 300 σκυλιά, τα οποία βρήκαν τραγικό θάνατο.

I have no words. Russians even killed dozens of dogs in Kyiv region. WHY??#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/tvotxGUThs