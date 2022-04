Ουκρανία: Συνεχίζουν τα ρώσικα αεροπορικά πλήγματα - Δεν επετεύχθη συμφωνία για άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την πολιορκημένη Μαριούπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου, ενώ η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε, πως δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί σήμερα συμφωνία με τη Μόσχα για να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ουκρανικό επιτελείο, ρωσικές ταξιαρχίες πεζοναυτών «ετοιμάζονται για μια επιχείρηση αλεξιπτωτιστών» στη Μαριούπολη, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του λιμανιού.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως συνεχίζονται επίσης οι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών και ο μερικός αποκλεισμός του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε, πως η χώρα της και η Ρωσία δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές, όπου σημειώνονται συγκρούσεις.

«Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε ... για καταπαύσεις του πυρός και οδούς απομάκρυνσης αμάχων. Γι' αυτό δυστυχώς δεν ανοίγουμε σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους», έγραψε η Βερεστσούκ στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η ίδια δήλωσε ακόμη πως οι ουκρανιικές αρχές ζήτησαν να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων και τραυματισμένων ουκρανών στρατιωτών από την πολιορκημένη Μαριούπολη.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανοίξουν και πάλι το συντομότερο δυνατόν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι», πρόσθεσε.

