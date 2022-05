Ουκρανία: Σκοτώθηκε στη μάχη πολεμικός ρεπόρτερ που κατατάχτηκε στον στρατό

Σκοτώθηκε στη μάχη κοντά στην πόλη Ιζιούμ ακόμη ένας Ουκρανός τηλεοπτικός ρεπόρτερ, ο οποίος κατατάχτηκε στον στρατό μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ολεξάντρ Μάχοφ, 36 ετών, είναι τουλάχιστον ο όγδοος δημοσιογράφος που γίνεται γνωστό πως σκοτώθηκε τους δύο και πλέον μήνες του πολέμου.

Ο Μάχοφ, γνωστός για τις αποστολές του σε εμπόλεμες ζώνες, είχε κάνει επίσης ρεπορτάζ στην Ανταρκτική. Είχε επίσης καταταγεί και πολεμήσει το 2014, όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τους φιλορώσους αυτονομιστές στο Ντονμπάς.

Ήταν «πατριώτης», «ειλικρινής», «πάντα χωρίς ματαιοδοξία» και «πάντα ανάμεσα στους γενναιότερους, στην πρώτη γραμμή», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε διάγγελμά του το οποίο δημοσιοποιήθηκε νωρίς σήμερα.

«Οι Ρώσοι σκότωσαν ακόμη έναν ανθρωο που γνώριζα, ακόμη έναν δημοσιογράφο. Συνάντησα τον Ολεξάντρ Μάχοφ στο Σλοβιάνσκ κάποια χρόνια πριν. Ήταν ένας από τους καλύτερους Ουκρανούς πολεμικούς ανταποκριτές. Κατετάγη στο στρατό μετά τη ρωσική εισβολή και σκοτώθηκε στη μάχη κοντά στο Ιζίουμ. Ήταν τόσο νέος», ανέφερε η Όλγα Τοκάριουκ δημοσιογράφος και συνάδελφος του Μάχοφ.

Russians killed another person I knew, another journalist. I met Oleksandr Makhov in Sloviansk several years ago. He was one of the best Ukrainian war reporters. He joined the army after Russian full-scale invasion and was killed in combat near Izium. He was so young. RIP pic.twitter.com/tUxa2h0Un7