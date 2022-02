Ουκρανία: Άρμα μάχης πέρασε πάνω από αυτοκίνητο στο προάστιο Όμπολον

Ένα άρμα μάχης εξετράπη επίτηδες από την πορεία του και πέρασε πάνω από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο στο προάστιο Όμπολον, 10 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Κιέβου.

Από πολίτες δημοσιεύθηκε βίντεο και από το τανκ που πάτησε το αυτοκίνητο και από τις προσπάθειες άλλων ανθρώπων να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Δείτε τα βίντεο

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus