Ουκρανία: Το Κίεβο χορήγησε υπηκοότητα σε Ρώσο δημοσιογράφο

Στον διακεκριμένο Ρώσο δημοσιογράφο Αλεξαντρ Νεβζόροφ, που διέφυγε από τη Ρωσία με τη σύζυγό του, αφού κατήγγειλε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χορήγησε υπηκοότητα η Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις ανωτέρου Ουκρανού αξιωματούχου.

Η Ρωσία επιδιώκει τη σύλληψη του Νεβζόροφ, κατηγορώντας τον για διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με αυτό που η Μόσχα παρουσιάζει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της στην Ουκρανία. Αυτός και η σύζυγός του διέφυγαν από τη Ρωσία τον Μάρτιο.

Ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργού Εσωτερικών, δήλωσε ότι οι αρχές στο Κίεβο χορήγησαν υπηκοότητα στον Νεβζόροφ και τη σύζυγό του Λίντα.

Ο Νεβζόροφ επιβεβαίωσε ότι έλαβε την ουκρανική υπηκοότητα σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία είπε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας αποτελεί ένα έγκλημα του οποίου το θύμα είναι η Ουκρανία.

«Παίρνω το μέρος του θύματος. Και είμαι ευγνώμων σε εκείνους τους βασανισμένους, απελπισμένους, αιμόφυρτους ανθρώπους της Ουκρανίας που μου επέτρεψαν να πάρω τη θέση μου ανάμεσά τους», είπε.

Η Ρωσία ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Νεβζόροφ, του οποίου το κανάλι στο YouTube έχει πάνω από 1,8 εκατομμύρια συνδρομητές, αφού ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σκόπιμα ένα μαιευτήριο στην Μαριούπολη.

Η Ρωσία αρνήθηκε τον βομβαρδισμό κατηγορώντας την Ουκρανία για «σκηνοθετημένη πρόκληση».

Η έρευνα ξεκίνησε αφού η Ρωσία τον Μάρτιο ψήφισε νόμο που προβλέπει ποινές φυλάκισης έως και 15 ετών για σκόπιμη διάδοση «ψευδών» ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε νόμο, που απλοποίησε την απόκτηση της ουκρανικής υπηκοότητας για τους Ρώσους που διώκονται για πολιτικούς λόγους στη χώρα τους.

President Volodymyr Zelenskyy, by his decree, granted Ukrainian citizenship to journalist Aleksander Nevzorov and his wife Lydia Nevzorova for outstanding services to the country - Interior Minister Anton Herashchenko pic.twitter.com/XhmLVLYgz1