Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν την Τετάρτη από το ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Μόλις έλαβα μια πληροφορία για ένα πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι το χτύπημα ήταν «ακριβώς πάνω στα βαγόνια του σταθμού Τσάπλινο. Τέσσερα επιβατικά βαγόνια έχουν πάρει φωτιά». «Οι διασώστες εργάζονται επί τόπου, αλλά ο αριθμός των νεκρών μπορεί δυστυχώς να αυξηθεί. Αυτή είναι η καθημερινή μας ζωή» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η επίθεση έρχεται καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα Ανεξαρτησίας, ενώ σήμερα ο πόλεμος εισέρχεται στον έβδομο μήνα και οι φόβοι για ρωσικά χτυπήματα είχαν αυξηθεί μετά και τη δολοφονία της κόρης του Αλεξάντερ Ντούγκιν.

