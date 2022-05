Ουκρανία: Τουλάχιστον 26 νεκροί και 12 τραυματίες σε τροχαίο στα δυτικά της χώρας

Σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Ουκρανία στο οποίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο, ένα αυτοκίνητο και ένα βυτιοφόρο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 26 άνθρωποι και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση σήμερα, Τετάρτη 4 Μαΐου, της ουκρανικής αστυνομίας.

«Συνολικά 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν - 24 επιβάτες και δύο οδηγοί - και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ο οδηγός του βυτιοφόρου», ανακοίνωσε η αστυνομία στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει σορούς ανθρώπων κατά μήκος ενός δρόμου.

Στο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην περιφέρεια Ρίβνε, ενεπλάκη ένα λεωφορείο «που κατευθυνόταν προς την Πολωνία», στο οποίο «επέβαιναν 34 επιβάτες και ένας οδηγός», διευκρίνισε η ίδια πηγή, χωρίς να αναφέρει αν οι επιβάτες εγκατέλειπαν την χώρα για να γλιτώσουν από τις μάχες ανάμεσα στον ουκρανικό και στον ρωσικό στρατό, που είναι επικεντρωμένες στα ανατολικά της χώρας.

Η αστυνομία, διασώστες και ειδικοί ιατροδικαστές «ολοκληρώνουν την επιθεώρηση της κατάστασης», πρόσθεσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρία πτώματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ημερήσια επικοινωνία του με τους Ουκρανούς σε «ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα», στο οποίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο, ένα ΙΧ και ένα βυτιοφόρο και έκανε λόγο για 18 νεκρούς, ενώ απέστειλε τα συλλυπητήριά του προς τους οικείους των θυμάτων.

#BREAKING #UKRAINE



🔴UKRAINE:#VIDEO FATAL ACCIDENT IN RIVNE REGION!



16 people were killed in a traffic accident involving a tanker truck, a bus & a car on the Kyiv-Chop highway in the Rivne region on Tuesday, May 3.#BreakingNews #Rivne #Kyiv #Kiev #Chop #Accident #Accidente pic.twitter.com/n83Q2XOaGw