Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή σε έναν ραδιοτηλεοπτικό πύργο στην περιφέρεια Ρίβνε, στη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτάλι Κόβαλ. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Rivne

14 March

Air strike on the TV tower

9 people were killed and 9 others were injured pic.twitter.com/tfPjhrlez7