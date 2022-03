Στιγμές τρόμου έζησε ένας άνδρας που ενώ καταγράφει τον καπνό που αναδύεται πλησίον του κτηρίου που βρίσκεται, ένα άρμα μάχης εκτοξεύει οβίδα προς το μέρος του, στον οικισμό Μποροντιάνκα, κοντά στο Κίεβο.

Μετά την πρώτη λάμψη από την εκτόξευση ακολουθεί ισχυρή έκρηξη, από την οποία τα παράθυρα του κτηρίου γίνονται θρύψαλα.

A person filmed the moment when a tank fired a shell towards the building where he was. This video would have been filmed in Borodianka, I am working on the geolocation.pic.twitter.com/du5XwFCvnF