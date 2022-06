Ουκρανικοί πύραυλοι χτύπησαν ρωσικό ρυμουλκό στο Φιδονήσι

Ένα ρυμουλκό του ρωσικού πολεμικού ναυτικού που μετέφερε στρατιώτες, όπλα και πυρομαχικά φέρονται να χτύπησαν οι Ουκρανοί στο, κατεχόμενο από τη Ρωσία, Φιδονήσι.

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Οδησσού Μαξίμ Μαρτσένκο ανέφερε ότι επλήγη το ρυμουλκό Vasiliy Beg. Σύμφωνα με ανάρτηση της Ναυτικής Διοίκησης στο Facebook, το Vasiliy Bekh υπηρετούσε στον Ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας από το 2017.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το ρυμουλκό επλήγη με δύο πυραύλους Harpoon και αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο ανακοινώνει ότι έπληξε ρωσικό σκάφος με ρουκέτες που έχει προμηθευτεί από τη Δύση.

Η ουκρανική Ναυτική Διοίκηση ανέφερε ότι το ρυμουλκό διέθετε σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας TOR, αλλά αυτό απέτυχε να αναχαιτίσει το πλήγμα.

Okay, so looking closely at the video, the first Ukrainian cruise missile hits the rear of the Vasily Bekh. The observing TB2 is pretty close to the water, looking at the scene almost from a perpendicular angle. pic.twitter.com/jaRTj7z1T9